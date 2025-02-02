Москва, 2 февраля, 2025, 15:43 — ИА Регнум. Тарифные войны, которые стремится вести американский президент Дональд Трамп, могут ухудшить положение США на мировой арене. Об этом заявил 2 февраля глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Трамп рискует заиграться с тарифными войнами и угрозами применения санкций», — написал парламентарий в своём Telegram-канале.

Сенатор считает, что политика главы Белого дома способна вызвать рост цен на товары на территории самих США, поскольку американские компании, в числе прочего, используют при производстве товаров компоненты из Канады, Мексики и Китая.

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