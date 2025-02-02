Вашингтон, 2 февраля, 2025, 15:37 — ИА Регнум. Третьим членом экипажа вертолёта ВС США, столкнувшегося с пассажирским самолётом над рекой Потомак в Вашингтоне 29 января, была капитан Ребекка М. Лобак, сообщила пресс-служба Пентагона.

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Ранее имя третьего погибшего члена экипажа не называлось. В Пентагоне отмечали, что соответствующая просьба поступила от членов семьи.

«Капитан Ребекка М. Лобах из Дарема, Северная Каролина, служила офицером авиации в регулярной армии с июля 2019 года по январь 2025 года», — сказано в сообщении.

28-летняя Лобак пришла на военную службу после окончания Университета Северной Каролины, где она получила диплом по биологии. Лобак также работала в Белом доме, в её обязанности входили встреча и сопровождение высокопоставленных гостей.

В период службы в ВС США Лобак получила несколько наград, в том числе медали «За заслуги перед армией», «За достижения в армии» и «За службу в национальной обороне».

Имена двух других погибших членов экипажа вертолета были опубликованы ранее. Жертвами авиакатастрофы стали 28-летний сержант Райан Остин О’Хара и 39-летний старшина Эндрю Лойд Ивс.

Как передавало ИА Регнум, вечером 29 января пассажирский самолёт Bombardier CRJ700 и военный вертолёт Black Hawk столкнулись в воздухе вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна рухнули в реку. На борту вертолёта, который принадлежал американским сухопутным войскам, находились трое военных США. На борту самолёта были 64 человека, из них четверо — члены экипажа.

1 февраля посольство РФ в США официально подтвердило гибель россиян в авиакатастрофе над Вашингтоном. В числе погибших — чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бывший фигурист Александр Кирсанов, выступавший ранее в танцах на льду.

Пилот пассажирского самолёта Bombardier CRJ700 пытался предотвратить столкновение с военным вертолётом, сообщила 1 февраля газета New York Post. Военный вертолёт принадлежал авиационной бригаде, отвечающей за перевозку «высокопоставленных лиц», проинформировала в свою очередь газета The Wall Street Journal.