Москва, 2 февраля, 2025, 15:32 — ИА Регнум. Вице-губернатор Приморского края и командир добровольческого отряда «Тигр» Сергей Ефремов погиб в зоне спецоперации, возвращаясь с боевого задания. Об этом сообщил действующий глава региона Олег Кожемяко в своём Telegram-канале.

Правительство Приморского края Сергей Ефремов

«Друзья, сегодня у нас большое горе. Возвращаясь с боевого задания, погиб командир добровольческого отряда «Тигр» Сергей Ефремов. Когда враг вторгся на Курскую землю, он собрал всех тех ребят, с кем он служил когда-то, будучи непосредственно в морской пехоте, с кем учился, чтобы пойти защищать нашу родную землю от врага. Вечная память герою!» — отметил он.

Сергей Ефремов командовал добровольческим отрядом «Тигр» с первого дня его основания и имел позывной Кубинец. В 2023 году его удостоили званий Героя ДНР и Героя Приморья. Он также был награждён орденом Мужества.

Да начала спецоперации он также занимал должность руководителя краевого отделения ДОСААФ и был вице-мэром города Уссурийск. До этого Ефремов имел опыт военной службы в десантно-штурмовых войсках.