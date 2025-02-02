Москва, 2 февраля, 2025, 15:17 — ИА Регнум. Президентом Российского футбольного союза (РФС) на следующие четыре года переизбрали Александра Дюкова. Об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе организации.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

Выборы состоялись на конференции РФС в Москве. Дюков был единственным кандидатом. Его выдвинули 77 организаций — членов Российского футбольного союза.

Кандидатура Дюкова получила единогласную поддержку. Он возглавляет союз с 2019 года.

В том же году он стал первым вице-председателем комитета национальных ассоциаций УЕФА и членом Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. С 2021 года Дюков также является членом исполнительного комитета УЕФА.

Кроме того, Дюков работает председателем правления ПАО «Газпром нефть».

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года исполнительный комитет Российского футбольного союза проголосовал против перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Все члены исполкома посчитали, что в этом нет смысла без гарантий от ФИФА. Александр Дюков отметил, что в будущем РФС ещё может вернуться к идее перехода в АФК.