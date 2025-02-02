Берлин, 2 февраля, 2025, 15:01 — ИА Регнум. Германия должна начать тратить больше денег на оборону и нарастить производство вооружения. Об этом в интервью газете Bild заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Global Look Press

Такое требование он пояснил тем, что у ФРГ самая развитая экономика в Европе, поэтому страна должна производить намного больше оружия, чем все остальные государства ― участники Евросоюза и Североатлантического альянса.

«Они (немцы. ― Прим. ред.) номер один в Европе. Германии необходимо увеличить военные расходы <…> Германия должна больше тратить и больше производить», ― подчеркнул генсек.

По его словам, в ближайшие месяцы этот вопрос будет обсуждаться во многих европейских странах. Рютте также указал на необходимость Европе готовиться к войне.

«Я говорю вам очень чётко: мы должны готовиться к войне. Это лучший способ избежать войны», ― отметил генсек альянса.

Рютте добавил, что президент США Дональд Трамп прав, что настаивает на увеличении расходов на оборону до 5% от ВВП страны. По его словам, все государства НАТО, включая США, должны увеличить расходы на оборону. Причиной для этого генсек назвал не только ситуацию с Россией, но и наращивание военного потенциала Китаем.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп, выступая 23 января по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе, заявил, что все страны НАТО должны повысить расходы на оборону до 5% от их ВВП. Он отметил, что долгое время многие члены альянса не выполняли даже обязательство о 2% расходов от ВВП на оборону, пока он сам не настоял на соблюдении этого показателя.

Глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш считает, что выполнить требование Трампа страны — участницы НАТО смогут только через 10 лет.

Рютте 14 января заявил, что жители европейских государств в случае отказа повысить затраты на оборону больше нынешних 2% ВВП будут вынуждены учить русский язык или ехать в Новую Зеландию.

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек 3 января назвал расходы на оборону в размере 2% от ВВП недостаточными и призвал значительно увеличить оборонный бюджет Германии, вероятно, до уровня в 3,5% от ВВП.

7 января канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал предложение Хабека. Он заявил, что эти деньги негде взять.