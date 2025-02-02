Москва, 2 февраля, 2025, 14:47 — ИА Регнум. На территории России нелегально находятся около 670 тыс. иностранцев. Об этом сообщил первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«После проверки по нашим специальным учётам и оценки отсутствия совершения правонарушений, посягающих на общественный порядок, мы урегулируем этим иностранным гражданам правовой статус. Если же нет, они обязаны выехать за границу», — отметил он в беседе с KP.ru.

Горовой также уточнил, что иностранцы могут до 30 апреля 2025 года обратиться в МВД и другие соответствующие ведомства, чтобы легализовать своё пребывание на российской территории.

Как передавало ИА Регнум, в декабре президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся в России незаконно, обязаны самостоятельно покинуть страну или до 30 апреля 2025 года урегулировать своё правовое положение.

С 1 февраля в России вступил в силу закон о введении режима высылки нелегалов. Теперь лица, незаконно пребывающие на территории РФ, будут вноситься в особый реестр, через который их будут отслеживать сотрудники правоохранительных органов.

Согласно новым правилам, нелегалы не смогут приобретать жильё и автомобили, а также брать кредиты, вступать в брак или же осуществлять свободное перемещение по России. А в случае нарушения вышеуказанных требований лица будут депортированы.