Мадрид, 2 февраля, 2025, 14:49 — ИА Регнум. В ЕС осознают необходимость в будущем восстановить отношения с Россией, заявил 2 февраля министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

У ЕС и РФ очень протяжённая общая граница, напомнил министр в интервью газете El Diario. Процесс восстановления отношений должен быть реализовать на основе равенства и взаимного уважения, сказал он.

«Мы переживаем момент, очень похожий на тот, что произошел при падении Берлинской стены. Мы не сталкиваемся со сменой парадигмы, но мы сталкиваемся с моментом, когда нам предстоит решить, куда мы пойдём в ближайшие десятилетия», — заявил Альбарес.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не закрывается для диалога с западными странами, однако будет исходить из собственных национальных интересов. Москва сделала необходимые выводы из поведения западных стран, которые резко отказались от всех обязательств и договорённостей с Россией, подчеркнул министр.

В июле 2024 года президент Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве отметил, что отношения России и Евросоюза находится в низшей точке. Глава государства расценил визит венгерского лидера как попытку восстановить диалог.