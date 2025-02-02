Москва, 2 февраля, 2025, 14:36 — ИА Регнум. Вратарь футбольного клуба ЦСКА Илья Помазун перешёл в московский «Спартак». Об этом сообщила 2 апреля пресс-служба «красно-белых».

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

«Илья Помазун — игрок «Спартака». 28-летний российский голкипер подписал контракт с нашим клубом на 2,5 года», — говорится в сообщении.

Представители «Спартака» пожелали вратарю больших побед и добавили, что он скоро присоединится к команде на тренировках в Дубае.

Илья родился 16 августа 1996 года в Калининграде в семье вратаря «Балтики» Александра Помазуна. В 1993 году отец футболиста защищал ворота «Спартака» в 14 матчах на чемпионате России и Лиге чемпионов. В составе команды Помазун-старший стал чемпионом страны.

Помазун-младший воспитывался в столичных клубах «Торпедо-ЗИЛ» и ЦСКА. Выступал в Лиге чемпионов и Лиге Европы, обладатель Суперкубка России. С 2021 года голкипер играл за «Урал» на правах аренды. По итогам сезона-2022/23 попал в число 33 лучших игроков РПЛ по версии РФС.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года в ЦСКА опровергли сообщения о переговорах со «Спартаком» по переходу Помазуна.