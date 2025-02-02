Москва, 2 февраля, 2025, 14:21 — ИА Регнум. Народный артист РСФСР Василий Ливанов чувствует себя хорошо. Об этом 2 февраля сообщила его супруга Елена Ливанова ТАСС, комментируя сообщения об экстренном переводе 89-летнего актёра в реанимацию.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Василий Борисович чувствует себя хорошо, в соответствии со своим возрастом», — ответила жена Ливанова на просьбу подтвердить или опровергнуть сообщения о резком ухудшении его самочувствия.

О том, что врачи пытаются стабилизировать состояние Ливанова, ранее в этот день информировал Telegram-канал SHOT. Отмечалось, что артиста госпитализировали с анемией, а перевод в реанимацию потребовался из-за обморочного состояния. На фоне поражения тканей межпозвоночных дисков у него возникли серьёзные проблемы с сердцем.

Актёр театра и кино Василий Ливанов наиболее известен ролью детектива Шерлока Холмса в советских фильмах Игоря Масленникова.

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября 2024 года Ливанова госпитализировали с инсультом. Позднее ему провели операцию, в ходе которой у артиста произошла остановка сердца. После выписки из больницы Ливанов лечился амбулаторно.

В конце января появились сообщения, что у Ливанова серьёзно поражены инфекцией ткани, в частности, пострадали межпозвоночные диски. Борьбу с инфекционным заболеванием осложняют другие хронические недуги, а также тяжёлая анемия.