Суджа, Курская область, 2 февраля, 2025, 14:22 — ИА Регнум. Ракетный удар ВСУ по зданию интерната в Судже — зверство и военное преступление киевского режима, а попытки Киева переложить свою вину на Россию — акт зашкаливающего цинизма, заявил 2 февраля посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Украина развернула информационную провокацию, отлично понимая: и Россия, и Запад прекрасно знают, что удар был нанесён с территории Сумской области, написал Мирошник в своём Telegram-канале.

«Почти полгода интернат оставался цел и там находились мирные под присмотром ВСУшников, возивших туда иностранные СМИ показать «свою заботу» о мирных русских, но по мере приближения наших войск к Судже украинским боевикам потребовалось заметать следы совершённых преступлений. Более того, это могло стать поводом, чтобы отвлечь мировое внимание от преступлений ВСУ в Русском Поречном», — отметил посол.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля украинские войска нанесли ракетный удар по интернату для престарелых в Судже. В Минобороны РФ заявили, что атака была целенаправленной, киевский режим совершил её для отвлечения внимания от зверств ВСУ в курском селе Русское Поречное. Пуск ракет из Сумской области зафиксировали силы ПВО. В Минобороны подчеркнули, что удар по гражданскому объекту в очередной раз показал «террористическую, нечеловеческую сущность» нынешних киевских властей.

По информации Telegram-канала «Дневник Мракоборцев», под завалами, образовавшимися после атаки, могут находиться 94 мирных граждан, которые не успели эвакуироваться из Суджи. Также, по некоторым данным, ВСУ держали внутри пленных из числа гражданских, включая пожилых людей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Удар ВСУ по интернату в Судже является терактом, ответственность за который несут все те, кто накачивает Киев вооружением, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Все организаторы и исполнители атаки понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом, отметила она.