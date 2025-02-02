Белгород, 2 февраля, 2025, 14:13 — ИА Регнум. Жительница Белгородской области, пострадавшая при атаке беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) на автомобиль под Шебекино, умерла в больнице, проинформировал 2 февраля губернатор Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«От очередной вражеской атаки погиб ещё один наш мирный житель. В областной клинической больнице скончалась женщина, пострадавшая сегодня в результате атаки беспилотника на автомобиль», — написал глава региона в Telegram-канале.

Гладков добавил, что врачи сделали всё возможное, но полученные ранения в результате киевской агрессии оказались несовместимы с жизнью.

Ранее губернатор Белгородской области сообщал, что в результате обстрела со стороны ВСУ в Шебекинском городском округе погиб мирный житель. Также были повреждены магазин и линия электропередачи в посёлке. На данный момент подача электроэнергии восстановлена.

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