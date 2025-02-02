Москва, 2 февраля, 2025, 14:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведёт встречу с молодыми учёными и вручит им премии в области науки и инноваций.

РИА Новости/Кристина Кормилицына

«Президент на неделе вручит премии молодым учёным», ― сообщил 2 февраля в Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

В числе мероприятий в графике главы государства указано заседание Совета по науке и образованию. Кроме того, у Путина запланировано традиционное совещание с членами Совета безопасности. Также он будет заниматься вопросами регионов.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря Путин встретился с участниками Конгресса молодых учёных. В частности, глава государства рассказал о планах по наращиванию объёмов финансирования российской науки до 2% ВВП, а также о планах увеличения количества инженерных школ. По словам российского лидера, наука, образование и искусство призваны объединять людей разных взглядов и быть фундаментом для развития всего человечества.

Президент России 31 января провёл очередное оперативное совещании с постоянными членами Совбеза РФ. В ходе него глава государства обсудил аспекты работы по борьбе с терроризмом. Встреча прошла в формате видеоконференции.