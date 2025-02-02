Тула, 2 февраля, 2025, 14:00 — ИА Регнум. В Тульском областном экзотариуме сурок Сергей вышел из своей норки, а затем бодро и резво побежал к кормушке, тем самым предсказав раннюю и тёплую весну в 2025 году. Об этом сообщила завотделом развития экзотариума Елена Курлыкова.

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2 февраля в США и Канаде традиционно отмечается День сурка. По легенде, в этот день необходимо следить за сурками, которые вылезают из норок, и за счёт этого можно предсказать, когда наступит весна и какой будет погода. Так, если сурок отбрасывает тень, то зима продлится дольше, а если тени нет, то можно ожидать раннего прихода весны.

По словам Курлыковой, в Тульском экзотариуме также придерживаются данной древней традиции, однако её немного видоизменили под местные условия. Вместо тени они следят за поведением сурков и тем, как резво они выбираются на улицу к кормушке из своих норок.

«Если он выходит бодренько, весело к кормушке, значит, весна будет ранней. Если он вышел, вернулся, снова вышел, лениво, сонно себя ведёт — значит, и весна будет нескоро. Такая, знаете: то зима, то весна, то зима, то весна. Подобное поведение у сурка было, и, кстати, тогда он не ошибся. Зверёк за пять лет прогнозов вообще ни разу не ошибся», — отметила она.

Курлыкова уточнила, что в этом году сурок Сергей вышел бодро и резво, предсказав, что весна будет ранней и тёплой. Более того, по словам завотделом, такого «великолепнейшего» настроения у Сергея не было ещё никогда.

Как передавало ИА Регнум, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что январь 2025 года может стать вторым в списке тёплых вторых месяцев зимы за всю историю метеорологических наблюдений в Москве. 30 января температура в Москве во второй раз в истории превысила в январе отметку в 8 градусов.