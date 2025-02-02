Львов, Украина, 2 февраля, 2025, 13:58 — ИА Регнум. Взрыв произошёл в одной из гостиниц в украинском Львове, в результате пострадал мужчина. Об этом сообщила 2 февраля пресс-служба управления полиции по Львовской области.

Кадр из видео

Минувшей ночью около полуночи в полицию поступило сообщение о взрыве на Городоцкой улице. По предварительным данным, на третьем этаже гостиницы 44-летний местный житель привёл в действие взрывное устройство.

«Пострадавший находится в больнице. Кроме того, взрывной волной повреждены окна и двери заведения», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Подробности ЧП устанавливаются.

Инцидент случился в отеле «Арена», мужчина подорвал там гранату, сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на соцсети.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2024 года суд на Украине приговорил к пожизненному заключению депутата Керецковского сельсовета Закарпатской области Сергея Батрина, который годом ранее подорвал три гранаты во время заседания. Как выяснило следствие, Батрин готовил преступление заранее. Он достал гранаты и прятал их у себя дома.

В момент взрыва в зале находились почти все депутаты сельсовета. Ранения получили 26 человек, в том числе сам Батрин, двое позже скончались. Депутата признали виновным по статьям о теракте, повлёкшем гибель людей, и незаконном обращении с взрывными устройствами.