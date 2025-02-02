Москва, 2 февраля, 2025, 14:00 — ИА Регнум. Московское управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование в связи с пищевым отравлением детей в столичном отеле «Поречье», сообщила 2 февраля пресс-служба ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По информации столичного департамента здравоохранения, госпитализированы шестеро детей, прибывших на соревнования из Ростова-на-Дону, сказано в сообщении.

«В ходе эпидемиологического расследования специалистами управления и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Москве» отобраны пробы сырья, пищевой продукции в месте проживания, а также биоматериал у заболевших и контактировавших с ними детей», — отметила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что в отеле «Поречье» на юго-востоке Москвы отравились дети, приехавшие из Ростова-на-Дону на соревнования по танцам. Отмечалось, что помощь врачей потребовалась девяти постояльцам.

По факту массового отравления детей возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (238 УК РФ), проинформировала в свою очередь пресс-служба главного следственного управления СК по Москве. Следователи устанавливают детали произошедшего, изымают продукты питания и документацию.