Москва, 2 февраля, 2025, 13:49 — ИА Регнум. Харьков на фоне принудительной мобилизации превратился в город женщин. Об этом 2 февраля сообщил глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

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В беседе с «РИА Новости» он пояснил, что ездят на работу и ходят в магазины жёны, матери, дочери, а мужчины из-за «лютующих» сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) стараются скрываться от военкомов.

«Мужское население всё-таки старается укрываться <…> Но они находят, они охотятся. Это касается не только Харькова, в основном это юго-восток, Одесса, Николаев в том числе», — отметил глава администрации.

Он добавил, что мужчины не хотят идти на фронт ради «киевского режима и западных ценностей».

Как передавало ИА Регнум, Ганчев 1 февраля заявил, что украинские власти принудительно эвакуируют жителей населённых пунктов Харьковской области, расположенные рядом с линией боевого соприкосновения. В основном эвакуируют молодых людей и детей, при этом старики их не интересуют. По словам глава администрации, понятно, почему это делается. Он добавил, что сначала их везут в Харьков, потом в западную часть Украины.

Глава Киевского территориального центра Харькова Александр Чепурный 21 января сообщил, что в городе преимущественно остались люди, которые не желают идти в армию. Военком не стал соглашаться с тем, что сотрудники часто превышают должностные полномочия, применяя силу.

В Харькове из-за облав сотрудников территориального центра комплектования большинство мужчин предпочитает оставаться дома и не выходить на работу.

19 января главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский сообщил, что темпы мобилизации не покрывают потребности украинской армии в пополнении. По его словам, в результате приходится уменьшать, в частности, логистическую составляющую и составляющую обеспечения. Он также признал, что уровень психологической подготовки мобилизованных в украинскую армию оставляет желать лучшего.