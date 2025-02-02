Курск, 2 февраля, 2025, 13:40 — ИА Регнум. Более 200 военнослужащих потеряли за минувшие сутки украинские формирования в приграничных районах Курской области. Об этом 2 февраля сообщило Министерство обороны России.

Telegram/Zelenskiy / Official

«За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих», — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.

Кроме того, в ходе боевых действий на курском направлении они лишились двух танков, четырёх бронетранспортёров, девяти бронемашин, 15 автомобилей и орудия полевой артиллерии.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января Минобороны РФ информировало, что в Курской области группировка войск «Север» Вооружённых сил РФ отразила контратаку ВСУ и ведёт наступательные действия. В ходе боёв в регионе было нанесено поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырёх механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трёх бригад территориальной обороны ВСУ.

29 января стало известно, что экипажи российских вертолётов Ми-28НМ и Ка-52М в сопровождении Ми-8ПСГ поразили личный состав и технику украинских формирований в приграничном районе Курской области.