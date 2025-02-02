Киев, 2 февраля, 2025, 13:27 — ИА Регнум. Прекращение огня станет ужасной катастрофой для Украины. Об этом заявил командир батальона 66-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Владимир Саблин, слова которого передаёт американский телеканал CNN.

Dmytro Smoliyenko/Global Look Press

«Если сейчас будет объявлено о прекращении огня, нам будет только хуже», — отметил он.

В публикации приводятся также заявления двух других бойцов ВСУ, которые убеждены, что прекращение огня не так вероятно. Они оценили вероятность этого события лишь в 30–40%. При этом один из бойцов заявил, что российская сторона побеждает и всё время освобождает территории, а Украине в это время «нечего ответить».

Как передавало ИА Регнум, 20 января президент России Владимир Путин отметил, что Москва готова к переговорам, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие. 28 января Путин также заявил, что участвовать в переговорах по Украине может кто угодно, однако из-за своей нелегитимности глава киевского режима Владимир Зеленский не может подписывать никаких договорённостей.

Президент РФ подчеркнул, что одним из условий для переговоров должно быть заявление Киева об отказе от планов вступить в НАТО. К тому же Украина должна будет признать территориальные реалии и вывести войска с территории вернувшихся в состав РФ в 2022 году регионов.