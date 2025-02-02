Волгоград, 2 февраля, 2025, 14:18 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности обнародовала засекреченные доклады, полученные военным руководством СССР в период битвы на Волге в 1942–1943 годах. Об этом сообщило управление ФСБ по Волгоградской области.

Штурм дома во время Сталинградской битвы. 1942

Документы опубликованы по случаю 82-й годовщины разгрома Красной армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

«В основу информационных сообщений этого периода входили характеристики военной обстановки, контрразведывательная и разведывательная деятельность, состояние оборонного комплекса, положение населения, обеспечение эпидемиологической безопасности и режима военного положения в регионе, а также борьба с преступностью», — отметили в ФСБ.

Доклады о ситуации направлялись начальником управления Народного комиссариата внутренних дел СССР по Сталинградской области майором Александром Ворониным. Информацию получало руководство НКВД.

Кроме того, соответствующие донесения получали командующий Сталинградским фронтом генерал-полковник Андрей Еременко, командующий Донским фронтом генерал-лейтенант Константин Рокоссовский и секретарь Сталинградского обкома ВКП (б) — член Военного совета Сталинградского фронта Алексей Чуянов.

Сведения, которые собирались сотрудниками НКВД, также касались информации о наступлениях немецких войск и составе их сил. Указанные данные помогали выявлять слабые места в обороне противника и блокировать наступление вражеских частей.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года ФСБ России опубликовала рассекреченные архивы о зверствах нацистов, а также полученные от немецких военнопленных сведения, которые помогли Красной армии расчистить освобожденный Сталинград от гитлеровских мин. В результате допросов удалось установить местонахождение около 300 минных полей и участков, в которых было заложено до 150 тысяч противотанковых и противопехотных мин.

2 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Сталинград навечно стал символом несокрушимости народа. Кроме того, по словам главы государства, Сталинградская битва была сражением за существование истерзанной, но непокорённой страны. Сражение за город длилось с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года.