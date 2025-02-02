Варшава, 2 февраля, 2025, 13:21 — ИА Регнум. Польский солдат покончил с собой, когда охранял границу с Белоруссией. Об этом сообщило 2 февраля оперативное командование Вооружённых сил Польши в соцсети X.

dpa/picture-alliance/Ansgar Haase/TASS

Уточняется, что военнослужащий совершил суицид минувшей ночью в районе проведения операции «Безопасное Подлясье».

«Обстоятельства трагического события расследует военная полиция под надзором прокуратуры», — отметило командование.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа 2024 года польские военные приступили к операции «Безопасное Подлясье» по охране границы с Белоруссией. Для этого в район границы стянули дополнительные армейские силы и военную технику.

Усиление охраны связано с ухудшением обстановки на границе, пояснял министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он уточнял, что контингент составят до 17 тыс. военнослужащих, непосредственно на границе будут находиться около 8 тыс. из них.