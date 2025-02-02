Краснодар, 2 февраля, 2025, 13:15 — ИА Регнум. У владельца танкера «Волгонефть-239», который потерпел крушение и сел на мель в Керченском проливе, есть пять танкеров этой модели. Об этом 2 февраля сообщили в ЗАО «Волгатранснефть».

Наталья Грибова/ТАСС

Как уточнили в компании, большая часть из них требует ремонта.

«Танкеры, которые на отстое и не могут двигаться сейчас, будут ждать открытия навигации, чтобы по реке дойти до судоремонтных заводов», — уточнили представители «Волгатранснефти», их слова приводит «РИА Новости».

Сообщается, что у компании осталось одно исправное судно данной серии. Оно сейчас находится на реке Дон.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. ЧП произошло в условиях шторма и привело к разливу нефтепродуктов. Экипаж удалось эвакуировать, один человек погиб. Были возбуждены уголовные дела.

По поручению президента России Владимира Путина сформировали федеральный оперштаб по ликвидации последствий аварии. Сотрудники МЧС и добровольцы участвуют в работе.

Откачку мазута из кормовой части танкера «Волгонефть-239», севшего на мель у мыса Панагия, полностью завершили 25 января, причём морспасслужба сделала это досрочно. В период с 19 по 25 января из танкера в битумовозы откачали более 1,4 тыс. т мазута. После откачки с кормы танкера специалисты начали её демонтаж. Согласно утверждённому проекту, работы планируется завершить до 31 марта.

В компании-судовладельце ЗАО «Волгатранснефть» заявили, что экипаж намеренно посадил на мель корму танкера «Волгонефть-239», чтобы предотвратить дальнейший разлив оставшегося после крушения мазута.

Корма второго танкера ― «Волгонефть-212» ― находится в 11 км от береговой линии. Части корпуса опустились на глубину в 20 м. Водолазы регулярно спускаются к судну для мониторинга его состояния, а также показателей воды и грунта.