Москва, 2 февраля, 2025, 13:01 — ИА Регнум. Все организаторы и исполнители ракетной атаки ВСУ на интернат в Судже понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которое опубликовано на сайте ведомства.

EPA/ТАСС

«Все организаторы и исполнители этого и других преступлений киевской хунты понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом», — отметила она.

Захарова уточнила, что подобные обстрелы гражданских объектов и мирного населения со стороны ВСУ демонстрируют варварскую сущность киевского режима. Она также заявила, что вину за этот теракт несут все страны, которые продолжают накачивать Украину оружием.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля украинские войска ударили ракетой по интернату для престарелых в Судже. В Минобороны РФ заявили, что атака была целенаправленной, а киевский режим совершил её для отвлечения внимания от зверств ВСУ в курском селе Русское Поречное. Пуск ракет из Сумской области зафиксировали силы ПВО.

При этом украинская сторона заявила, что удар по интернату был якобы нанесён ВС РФ. Первоисточником этой «версии» стал навальнист Владимир Синельников.

Военкор Александр Коц также назвал авиаудар ВСУ по интернату попыткой отвлечь внимание от резни в Курской области. По его словам, когда ООН и МККК пусть вяло, но всё-таки начали реагировать на бойню в Русском Поречном, сразу же произошла данная провокация.

Группировка войск «Север» в неофициальном Telegram-канале указала, что ракетные запуски были зафиксированы с территории Сумской области. Военные предположили, что реальной целью ВСУ было уничтожение русских граждан в интернате.