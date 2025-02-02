Москва, 2 февраля, 2025, 12:34 — ИА Регнум. Для нынешнего руководства Украины лидер Организации украинских националистов (ОУН, организация, деятельность которой запрещена в РФ), пособник гитлеровцев Степан Бандера является национальным героем и символом. Об этом 2 февраля заявил президент России Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум, будучи кандидатом в президенты Украины Владимир Зеленский назвал Бандеру неоспоримым национальным героем, а декоммунизацию — нормальным явлением. По его словам, лидер укронацистов ― это один из тех людей, кто «защищал свободу Украины».

В украинском Львове 2 января прошло факельное шествие, приуроченное к 116-й годовщине со дня рождения Бандеры. Поклонники прошли по центральным улицам города, в руках несли флаги Украины, скандировали лозунги. В шествии участвовали сотни людей.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал факельное шествие во Львове позором западных стран, которые поддерживают и спонсируют нынешний нацистский киевский режим. Он подчеркнул, что лидеры западных стран предпочитают молчать о том, что на Украине чествуют и возводят в ранг таких «героев», кто в годы Второй мировой войны выступал на стороне фашистов, всячески их поддерживал и убивал мирное население.

Президент РФ Владимир Путин 27 февраля на мероприятиях по случаю 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады напомнил, что человечество от нацизма освободил советский народ. Россия всегда буде помнить его подвиг, подчеркнул глава государства.