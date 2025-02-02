Москва, 2 февраля, 2025, 12:31 — ИА Регнум. «Политическая мелюзга» в Европе пытается запрещать альтернативные мейнстриму партии, вместо того чтобы предложить привлекательную для граждан программу. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя журналисту Павлу Зарубину ситуацию с возможным запретом партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

IMAGO/Steffen Proessdorf/Global Look Press Член партии СДПГ, Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц

«Мелюзга просто политическая. Отсюда, кстати, появляются всякие «альтернативы». А потом ещё, для того чтобы бороться с этими «альтернативами», пытаются прибегать к запрету. Как будто не понимают, что, ну, запретят сегодня, а завтра появится другая «альтернатива», с другим названием», — отметил российский лидер.

Нынешнее политическое руководство ряда стран Европейского союза (ЕС) Путин назвал «политической мелюзгой» без соответствующего образования, которая явно занимается не своим делом.

Глава государства напомнил, что в Европе раньше были политики, которые «имели мужество» и отстаивали свою позицию и национальные интересы своей страны, приведя в пример французского политика Шарля де Голля и немецкого Гельмута Коля.

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