Москва, 2 февраля, 2025, 12:31 — ИА Регнум. Европейские политики вскоре будут «помахивать хвостиком» возле ног президента США Дональда Трампа. Об этом заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

CNP/AdMedia/Global Look Press

По словам российского лидера, Трамп отличается от своего предшественника Джо Байдена, который больше нравился лидерам стран ЕС и был им ментально ближе. Благодаря сильному характеру и настойчивости Трамп довольно быстро «наведёт порядок» в Европе.

«Это произойдёт быстро и скоро. Все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком», — сказал Путин в интервью, фрагмент которого опубликован 2 февраля в Telegram-канале Зарубина.

Он добавил, что у нового президента США иные представления о плохом и хорошем, в том числе в гендерной политике и других вопросах.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в беседе с Зарубиным Путин заявил, что украинского кризиса могло не быть, если бы у Трампа не украли победу на прошлых президентских выборах в США. Российский лидер обозначил свои взаимоотношения с американским коллегой как деловые и прагматичные.