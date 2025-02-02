Москва, 2 февраля, 2025, 12:31 — ИА Регнум. Политики, ведущие сейчас свою деятельность в странах Европы, не могут сравниться с бывшим президентом Франции Жаком Шираком и экс-канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером. Об этом заявил 2 февраля президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, политики в Европе — это люди, не имеющие образования и занимающемся не своим делом. Путин уточнил, что прошлые поколения европейских лидеров мужественно боролись за возможность выражать собственное мнение.

Он добавил, что в настоящее время в Европе таких людей нет.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Владимир Путин заявил, что лидеры многих европейских стран пытаются выглядеть как герои, но в действительности они похожи не на экс-президента Франции Шарля де Голля, а на коллаборациониста маршала Филиппа Петена.