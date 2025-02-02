Москва, 2 февраля, 2025, 12:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал позорным неприглашение России на памятные мероприятия к годовщине освобождения концлагеря в Освенциме.

Также президент выразил недоумение приглашением на памятные мероприятия в Освенциме тех, кто считает героем пособника нацистов Степана Бандеру.

В еврейских религиозных кругах Польши осудили появление главы киевского режима Владимира Зеленского на церемонии годовщины освобождения Освенцима от нацистов, отмечала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Ручные нацисты» киевского режима пользуются соответствующей символикой и придерживаются соответствующей идеологии, подчеркнула Захарова.

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