Вашингтон, 2 февраля, 2025, 12:24 — ИА Регнум. Команда предпринимателя Илона Маска получила доступ к федеральной платёжной системе США для мониторинга и ограничения государственных расходов. Об этом сообщила газета The New York Times, ссылаясь на источники.

ROPI via ZUMA Press/TASS

Система доступна сотрудникам ведомства по повышению эффективности правительства США (DOGE), которым руководит Маск, по распоряжению американского министра финансов Скотта Бессента. В ней содержатся сведения о платежах на сумму, превышающую $5 трлн в год, и это «мощный инструмент» для наблюдения за расходами, отметило издание.

«Команды DOGE начали требовать доступ к данным и системам других федеральных агентств, но ни одно из этих агентств не контролирует поток денег так, как это делает министерство финансов», — говорится в материале.

Указано также, что через доступ к системе администрация президента США Дональда Трампа может получить ещё один механизм, позволяющий ограничить распределение средств, которое конгресс одобрил для конкретных целей. К DOGE имеет отношение, в частности, генеральный директор компании Cloud Software Group из Кремниевой долины Том Краузе.

В платёжной системе содержатся личные данные миллионов американцев, получающих пенсию, налоговые возмещения и другие выплаты от федерального правительства. Традиционно они были доступны только узкому кругу лиц.

Маск ранее критиковал назначение Бессента главой минфина и лоббировал кандидатуру Говарда Латника.

Как сообщало ИА Регнум, в соцсетях Маск заявил, что министерство финансов США одобряло перечисление платежей мошенническим организациям и террористическим группировкам.

В конце января стало известно об уходе Дэвида Лебрика с поста исполняющего обязанности министра финансов на фоне разногласий с командой Маска. Они касались доступа к платёжной системе. После Лебрика минфин возглавил Бессент.

Маск возглавляет DOGE с 20 января — со дня вступления в должность президента США Трампа. Название нового департамента отсылает к криптовалюте Dogecoin, сторонником которой выступает бизнесмен. Сам Маск назвал своё назначение «угрозой для бюрократии».