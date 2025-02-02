Илон Маск получил доступ к платёжной системе США для контроля расходов
NYT: команде Маска дали доступ к платёжной системе США для контроля расходов
Вашингтон, 2 февраля, 2025, 12:24 — ИА Регнум. Команда предпринимателя Илона Маска получила доступ к федеральной платёжной системе США для мониторинга и ограничения государственных расходов. Об этом сообщила газета The New York Times, ссылаясь на источники.
Система доступна сотрудникам ведомства по повышению эффективности правительства США (DOGE), которым руководит Маск, по распоряжению американского министра финансов Скотта Бессента. В ней содержатся сведения о платежах на сумму, превышающую $5 трлн в год, и это «мощный инструмент» для наблюдения за расходами, отметило издание.
«Команды DOGE начали требовать доступ к данным и системам других федеральных агентств, но ни одно из этих агентств не контролирует поток денег так, как это делает министерство финансов», — говорится в материале.
Указано также, что через доступ к системе администрация президента США Дональда Трампа может получить ещё один механизм, позволяющий ограничить распределение средств, которое конгресс одобрил для конкретных целей. К DOGE имеет отношение, в частности, генеральный директор компании Cloud Software Group из Кремниевой долины Том Краузе.
В платёжной системе содержатся личные данные миллионов американцев, получающих пенсию, налоговые возмещения и другие выплаты от федерального правительства. Традиционно они были доступны только узкому кругу лиц.
Маск ранее критиковал назначение Бессента главой минфина и лоббировал кандидатуру Говарда Латника.
Как сообщало ИА Регнум, в соцсетях Маск заявил, что министерство финансов США одобряло перечисление платежей мошенническим организациям и террористическим группировкам.
В конце января стало известно об уходе Дэвида Лебрика с поста исполняющего обязанности министра финансов на фоне разногласий с командой Маска. Они касались доступа к платёжной системе. После Лебрика минфин возглавил Бессент.
Маск возглавляет DOGE с 20 января — со дня вступления в должность президента США Трампа. Название нового департамента отсылает к криптовалюте Dogecoin, сторонником которой выступает бизнесмен. Сам Маск назвал своё назначение «угрозой для бюрократии».