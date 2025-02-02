Москва, 2 февраля, 2025, 12:21 — ИА Регнум. Сегодняшнее немецкое общество не имеет отношения к преступлениям нацистов, заявил 2 февраля президент России Владимир Путин.

Michael Debets/Global Look Press

Германия поддержала приход Гитлера к власти, но это не вина нынешнего общества ФРГ, сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале Зарубина.

«Мне кажется, некорректно сравнивать ситуацию. Страны, которые прислуживали, как вы сказали, Гитлеру или вообще, как Германия, собственно говоря, поддержала приход к власти Гитлера, а потом была виновницей начала Второй мировой войны. Но это было тогда. Сегодняшнее немецкое общество не имеет к этому отношения», — заявил президент.

Как передавало ИА Регнум, глава государства в ходе интервью также отметил, что сегодня среди европейских политиков нет личностей масштаба экс-президента Франции Жака Ширака или экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера. У власти в Европе — люди без образования, занимающиеся не своим делом и не имеющие мужества бороться за собственное мнение, сказал Путин.

Европейская «политическая мелюзга» не предлагает своей привлекательной программы и вместо этого пытается запрещать партии, альтернативные мейнстриму, отметил также глава государства. После победы Дональда Трампа на выборах в США европейские элиты «встанут у ноги» Трампа и будут «нежно помахивать хвостиком», заявил Путин.