Москва, 2 февраля, 2025, 13:24 — ИА Регнум. На Земле наблюдается природное явление Ла-Нинья, связанное со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана и влияющее на погодные условия почти на всей планете, сообщил 2 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

NASA

По предварительному прогнозу, явление будет непродолжительным и уже в апреле перейдёт в нейтральную фазу, сказал метеоролог в интервью «РИА Новости».

«Сейчас наблюдается Ла-Нинья, не интенсивное, оно продлится, по оценкам, в феврале и даже в марте. Где-то в марте–апреле оно начнёт переходить в нейтральную фазу. То есть не очень продолжительное и не интенсивное Ла-Нинья. Оценки пока таковы, они уточняются», — сказал Вильфанд.

При явлении Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идёт из океана в атмосферу, вызывая аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Возвращение Эль-Ниньо в 2025 году не прогнозируется, но полностью такой сценарий не исключён, отметил метеоролог.

Последний раз явление Эль-Ниньо продлилось с мая 2023 года по апрель 2024 года, потом оно перешло в нейтральную фазу, однако его последствия продолжали влиять на температуры, и 2024 год стал самым жарким на Земле.

Как сообщало ИА Регнум, летом 2024 года жара в Москве повторила 134-летний рекорд. Вильфанд отмечал, что июнь 2024 года был одним из самых жарких для планеты за всю историю метеонаблюдений.

Метеоролог объяснил это последствиями явления Эль-Ниньо, связанного с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана и оказывающего заметное влияние на климат. Увеличение повторяемости волн тепла — это одно из последствий потепления климата, отмечал Вильфанд.