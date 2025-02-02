Москва, 2 февраля, 2025, 12:16 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 44 беспилотных летательных аппарата украинских формирований. Об этом сообщило 2 февраля Минобороны РФ.

MOD Russia/Global Look Press

«Сбиты… 44 беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Кроме того, за сутки российские военные нейтрализовали снаряд, выпущенный ВСУ из установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Минобороны РФ информировало, что в течение ночи 2 февраля силы ПВО РФ обезвредили пять беспилотников ВСУ над тремя регионами России. Три дрона были сбиты в небе над Курской областью. Ещё по одному украинскому беспилотнику нейтрализовали над Белгородской и Брянской областями.