Москва, 2 февраля, 2025, 12:14 — ИА Регнум. Российские бойцы нанесли новые удары по военным аэродромам и объектам хранения топлива Вооружённых сил Украины (ВСУ), проинформировал 2 февраля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Russian Defence Ministry/Global Look Press

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам хранения топлива, используемым в интересах ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники украинских вооружённых формирований в 153 районах», — сообщили в Минобороны.

В оборонном ведомстве добавили, что российские средства противовоздушной обороны сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 44 беспилотника ВСУ самолётного типа.

Ранее Минобороны РФ информировало, что в течение ночи 2 февраля силы ПВО РФ обезвредили пять беспилотников ВСУ над тремя регионами России. Три дрона были сбиты в небе над Курской областью. Ещё по одному украинскому беспилотнику нейтрализовали над Белгородской и Брянской областями.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины.

Российские силы за неделю в период с 25 по 31 января нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины.