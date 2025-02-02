Мадрид, 2 февраля, 2025, 12:24 — ИА Регнум. В Европе осознают, что после завершения украинского конфликта необходимо будет восстанавливать отношения с Россией, заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

«Мы все осознаём, что, когда наступит мир, у Европы всё ещё будет очень протяжённая граница с РФ, и мы должны восстанавливать отношения с Россией», — сказал он в интервью газете El Diario.

Ранее итальянская газета Il Sussidiario написала, что европейские страны нуждаются в поставках российского газа, однако возобновить их будет непросто из-за подрыва «Северных потоков».

Новость дополняется.