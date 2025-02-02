Москва, 2 февраля, 2025, 12:01 — ИА Регнум. Закрытие более 250 турецких отелей никак не повлияет на российских туристов, которые желают посетить эту страну в качестве места проведения летнего отдыха. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

TOLGA BOZOGLU/EPA/TASS

Турецкие власти после трагического пожара на крыше гостиницы в Карталкае в Болу, в результате которого погибло 78 человек, провели проверки в отелях по всей стране. По итогам этих проверок в республике было закрыто свыше 250 отелей, не отвечающих требованиям безопасности.

«Я думаю, что к началу активной фазы летнего сезона, которая актуальна в первую очередь для российского рынка, ситуация наоборот должна будет улучшиться. И вот эта работа, которую проводят турецкие власти, должна в долгосрочной перспективе принести положительные результаты, поскольку у туристов будет меньше вопросов к безопасности нахождения на объектах размещения», — отметил Мурадян.

По его словам, закрытые отели не являются «топовыми» и не пользуются большим спросом у российских туристов. Представитель АТОР также уточнил, что в связи с закрытием отелей каких-либо ценовых колебаний не фиксировалось.

Как передавало ИА Регнум, по данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», в 2024 году спрос среди россиян на поездки за границу вырос на 38% по сравнению с показателями прошлого года.

Заметно увеличилась популярность стран ближнего зарубежья и Азии. По абсолютному числу бронирований лидируют Белоруссия, Турция, Абхазия, Грузия, Узбекистан, Таиланд, Казахстан, Армения, Япония и ОАЭ.