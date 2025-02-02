Москва, 2 февраля, 2025, 11:43 — ИА Регнум. Массовая авария с участием нескольких автомобилей произошла утром 2 февраля на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД). Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

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Уточняется, что ДТП произошло на 36-м км автодороги перед съездом № 35А. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб города. Авария незначительно затруднила движение на МКАД.

В столичной Госавтоинспекции уточнили, что участниками аварии стали три транспортных средства.

«По предварительным данным, на 36-м км внешней стороны МКАД водитель автомобиля «ГАЗ» совершил наезд на стоящие после мелкого ДТП автомобили Kia и Dodge», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В результате водитель первой иномарки скончался на месте. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, 3 января массовое ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 68-го км МКАД. Авария затруднила движение на 3,5 км. О пострадавших не сообщалось.

18 января автомобиль Daewoo Matiz на большой скорости врезался в столб на юго-востоке Москвы. После этого транспортное средство загорелось. В результате ДТП погибли по меньшей мере два человека. Ещё один человек пострадал.