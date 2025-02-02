Киев, 2 февраля, 2025, 11:47 — ИА Регнум. Российский и украинский актёр Станислав Колокольников, снимавшийся в детективном сериале «Возвращение Мухтара», умер на 64-году жизни. О его кончине сообщил Киевский академический театр «Колесо».

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Смерть Колокольникова наступила вечером 30 января. Причиной стала тяжёлая болезнь, с которой артист боролся в последние годы.

«Потрясающий актёр, который имел собственный характерный и неповторимый стиль. Стасу Колокольникову были подвластны роли любого жанра и художественного измерения», — отметили коллеги актёра и назвали его кончину невосполнимой потерей для театра.

Заслуженный артист Украины Станислав Колокольников родился 16 ноября 1961 года в Киеве. В 1984 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства Карпенко-Карого. Выступал в Черкасском академическом театре, Экспериментальном театре-студии под руководством Пилипенко, театрах «ДрамАнтре» и «Браво».

С 2000-х годов снимался в кино и сериалах, выходивших в России и на Украине. В их числе «Утёсов. Песня длиною в жизнь», «Порох и дробь», «Секунда до…», «Ярость», «Майор и магия».