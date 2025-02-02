Конкорд, США, 2 февраля, 2025, 11:35 — ИА Регнум. По меньшей мере шесть человек пострадали в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в американском штате Калифорния. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на местные органы здравоохранения.

Jose Carlos Fajardo/Bay Area News Group

Четырёх пострадавших доставили в больницу. Предприятие компании Martinez Refining Company, на котором произошёл пожар, расположено в городе Мартинес.

Из-за опасности, которая возникла в связи с инцидентом, власти рекомендовали жителям прилегающих районов закрыть окна и двери, заклеить щели в домах и найти укрытие.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2021 года произошёл пожар на НПЗ в городе Карсоне (штат Калифорния). Незадолго до возгорания предприятие оказалось в эпицентре землетрясения магнитудой 4,3.

В ноябре 2022 года в штате Калифорния произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе энергетической корпорации Chevron. В мае 2023 года пожар вспыхнул на НПЗ в окрестностях американского Хьюстона (штат Техас). Завод принадлежит компании Shell. В результате случившегося несколько человек пострадали.