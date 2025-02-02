Вашингтон, 2 февраля, 2025, 11:55 — ИА Регнум. Исключение Украины из переговоров между Россией и США по поводу мирного урегулирования конфликта будет «очень опасным». Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью американскому изданию Associated Press (AP).

Efrem Lukatsky/AP/TASS

По словам Зеленского, президент США Дональд Трамп действительно сможет убедить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров по Украине. При этом политик предположил, что американец будет угрожать продолжением военной поддержки киевского режима или же ужесточением антироссийских санкций.

«Они могут иметь свои отношения, но говорить об Украине без нас — это опасно для всех», — отметил Зеленский.

При этом он не объяснил, почему это так опасно. Глава киевского режима отметил, что поддерживает контакты с администрацией Трампа, и выразил надежду, что в скором времени пройдут двусторонние встречи, которые позволят более детально обсудить договорённости.

Трамп неоднократно говорил о необходимости завершения украинского конфликта. Сперва он заявлял, что на это уйдёт всего 24 часа, однако затем увеличил срок до 100 дней, дав соответствующее поручение своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу.

А 31 января глава Белого дома в очередной раз заверил журналистов, что намерен поговорить с Путиным о завершении конфликта. Он обмолвился, что уже ведёт «очень серьёзное» обсуждение с Москвой по этому вопросу, но никаких подробностей не озвучил.

2 февраля американское издание The Hill предположило, что Путин захочет провести прямой саммит с США, исключая участие Украины, чтобы подтвердить статус России как мировой сверхдержавы. Трамп может рассматривать возможность заключения сделки с Россией, которую Путин, в свою очередь, видит как шанс добиться условий, выгодных для его страны, указано в статье.

Сам Путин ранее проинформировал, что готов спокойно поговорить с Трампом по всем направлениям, которые представляют взаимный интерес для России и США. Российский лидер добавил, что с главой Белого дома им есть о чём поговорить, в том числе по вопросам в сфере энергетики. Российский лидер добавил, что с Трампом у него всегда были деловые отношения.