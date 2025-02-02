Москва, 2 февраля, 2025, 11:40 — ИА Регнум. Попытки киевского режима обвинить Россию в ракетном ударе по интернату в Судже являются провокацией. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в своём Telegram-канале.

Eve Baker/Global Look Press

«Ракетный удар ВСУ по зданию интерната в Судже — это зверство и военное преступление киевского режима. А попытка обвинить в этом Россию — акт вероломства и зашкаливающего цинизма. Украина развернула эту «информационную провокацию», прекрасно понимая, что и Россия, и «западные партнёры» прекрасно знают, что удар нанесён с территории Сумской области. Сегодня это точно подтверждает российское Министерство обороны», — указано в публикации.

Мирошник уточнил, что российская сторона ещё в августе 2024 года заявляла о «лагере» в интернате, где удерживались мирные российские граждане, а среди вывезенных усилиями российского омбудсмена Татьяны Москальковой 46 гражданских были и люди из суджанского интерната. По словам представителя МИД, об этом «лагере» прекрасно знали и в Российском Красном Кресте, и в Международном, ведь его сотрудники ранее принимали участие в вывозе оттуда гражданских.

«Почти полгода интернат оставался цел и там находились мирные под присмотром ВСУшников, возивших туда иностранные СМИ показать «свою заботу» о мирных русских, но по мере приближения наших войск к Судже украинским боевикам потребовалось заметать следы совершенных преступлений», — добавил он.

Мирошник также заявил, что провокация в Судже может являться попыткой отвлечь внимание мировой общественности от преступлений ВСУ в Русском Поречном.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля Минобороны РФ проинформировало, что украинские формирования нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа. ВСУ запустили ракеты с территории Сумской области. В ведомстве подчеркнули, что атака по гражданскому объекту вновь продемонстрировала «террористическую, нечеловеческую сущность».

При этом украинская сторона заявила, что удар по интернату был якобы нанесён ВС России. Первоисточником этой «версии» стал навальнист Владимир Синельников.

Мониторинговый Telegram-канал Lpr1, который оперативно публикует информацию о ракетной опасности и обстрелах, ещё до украинских заявлений уведомлял, что с именно с территории Сумской области было выпущено четыре ракеты в сторону Суджи, которые, как выяснилось, были нацелены на здание интерната.

Группировка войск «Север» также опровергла заявления Киева, назвав их «кровавой провокацией». В их неофициальном Telegram-канале также указано, что удары были зафиксированы именно с территории Сумской области. Они предположили, что реальной целью ВСУ было уничтожение русских в интернате.

Военкор Александр Коц назвал авиаудар ВСУ по интернату попыткой отвлечь внимание от резни в Русском Поречном. По его словам, когда ООН и Красный Крест пусть вяло, но всё-таки начали реагировать на бойню в Русском Поречном, сразу же произошла данная провокация.

Мирные объекты даже во время штурма населённых пунктов не трогались ВС России, и попытка отвлечь внимание таким способом — это очередное военное преступление, указали в Telegram-канале «Дневник мракоборцев», который ведут бойцы группы «Аида» спецназа «Ахмат».