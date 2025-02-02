Донецк, 2 февраля, 2025, 12:16 — ИА Регнум. Боец Вооружённых сил Украины Дмитрий Какойло два года скрывался от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине. — Прим. ред.), пока не нарушил правила дорожного движения. В беседе с «РИА Новости» 2 февраля военный, попавший в плен в Великой Новосёлке, уточнил, что подался в бега с весны 2022 года.

Global Look Press/Juan Moreno/Keystone Press Agency

Какойло рассказал, что после контузии весной 2022 года его направили в Запорожье, где он проживал, но командир оформил его отъезд в больницу как самовольное оставление части. Тогда боец, поняв, что ему грозит уголовная ответственность, решил не возвращаться в часть и устроился на работу в маршрутное такси.

«До октября месяца 2024 года с июня месяца 2022 года я прятался», — отметил пленный.

По словам Какойло, он попался на нарушении правил дорожного движения, когда после увольнения с должности водителя маршрутного такси из-за условного срока за торговлю оружием и хранение наркотических средств стал работать таксистом. К тому времени у украинской полиции появился доступ к базе данных дезертиров ВСУ. После этого военный оказался в лагере резервного батальона украинской армии для дезертиров в Черкассах, откуда попал в Великую Новосёлку.

Как сообщало ИА Регнум, ещё один пленный украинский военный Николай Кальницкий в октябре прошлого года признался, что скрывался от мобилизации два года, но сотрудники ТЦК забрали его во время похода в магазин. По его словам, он не хотел принимать участие в конфликте. Пленный добавил, что после отправки на фронт военным обещали ротацию через три-четыре дня, но так и не провели её, а после обстрела удалось выжить только ему. Он добавил, что пытался сбежать с фронта, но его поймали.

Сообщения о насильственной мобилизации в ВСУ на улицах и в транспорте в украинской прессе появляются ежедневно. Также сообщается о попытках граждан призывного возраста покинуть территорию страны и о сопротивлении действиям военкомов при попытке задержания.

В Харькове из-за облав сотрудников территориального центра комплектования большинство мужчин предпочитает оставаться дома и не выходить на работу.

В январе в Сети появилась инструкция для жителей Украины с советами о том, как обезопасить себя от принудительной мобилизации сотрудниками ТЦК. Отмечалось, что лучшей рекомендаций станет деактуализировать себя ― переехать по новому адресу, жить тихо и не говорить по мобильному телефону.