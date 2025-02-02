Курск, 2 февраля, 2025, 11:04 — ИА Регнум. Ракетный удар ВСУ по интернату в городе Судже Курской области является преступлением без срока давности. Об этом заявил 2 февраля врио главы региона Александр Хинштейн.

t. me/Hinshtein Александр Хинштейн

«Удар ракетами по интернату, где могли находиться люди, — это преступление, у которого нет прощения и нет сроков давности», — написал он в своём Telegram-канале.

Врио губернатора также назвал совершённую атаку нечеловеческим зверством, которое невозможно никак оправдать. Хинштейн также отметил, что достоверных сведений о количестве пострадавших пока не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля Минобороны РФ проинформировало, что украинские формирования нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа. ВСУ запустили ракеты с территории Сумской области. В ведомстве подчеркнули, что атака по гражданскому объекту вновь продемонстрировала «террористическую, нечеловеческую сущность».

Мониторинговые ресурсы зафиксировали именно пуски ракет из Сумской области. После этого в Суджанском районе была объявлена ракетная опасность.

По информации Telegram-канала «Дневник мракоборцев», под завалами, образовавшимися после атаки, могут находиться 94 мирных гражданина, которые не успели эвакуироваться из Суджи. Также, по некоторым данным, ВСУ держали внутри пленных из числа гражданских, включая пожилых людей.

Военкор Александр Коц предположил, что ударом по интернату Киев решил переключить информационное внимание от зверств, совершённых ВСУ в селе Русское Поречное, и переложить вину на российскую сторону. Он назвал это привычной практикой киевского режима.