Москва, 2 февраля, 2025, 10:20 — ИА Регнум. Советского и российского актера и режиссёра, народного артиста РСФСР Василия Ливанова экстренно перевели в реанимацию. Об этом 2 февраля сообщил Telegram-канале SHOT.

Сергей Бобылев/ТАСС

В настоящее время врачи пытаются стабилизировать состояние 89-летнего актёра.

По данным канала, Ливанова госпитализировали с анемией, а затем из-за обморочного состояния перевели в реанимацию. Врачи диагностировали у актёра серьёзные проблемы с сердцем на фоне поражения тканей межпозвоночных дисков.

Telegram-канал «112» 31 января сообщил, что у Ливанова выявили серьёзное инфекционное поражение тканей. По словам медиков, пострадали межпозвоночные диски. Отмечается, что борьбу с инфекционным заболеванием осложняют другие хронические болезни, а также тяжёлая анемия.

В начале октября 2024 года Ливанова госпитализировали с инсультом. Позднее, 5 октября, ему провели операцию, в ходе которой у него произошла остановка сердца. Сын артиста Борис Ливанов 7 октября рассказал, что его отца выписали из больницы и направили домой на амбулаторное лечение.

В середине декабря в интернете появились сообщения о том, что актёр снова попал больницу. Уточнялось, что ему потребовалась срочная операция. В ходе медицинской процедуры врачам удалось извлечь тромб, образовавшийся в руке у Ливанова.

Жена Ливанова Елена 26 января опровергла сообщения о том, что у её супруга диагностировали расстройство кровообращения головного мозга.