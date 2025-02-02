Москва, 2 февраля, 2025, 10:27 — ИА Регнум. Американское агентство по международному развитию (USAID) нужно реорганизовать таким образом, чтобы оно помогало самим США. Об этом 2 февраля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале, комментируя приостановку проектов организации.

Tech. Sgt. Jeffrey Grossi/Global Look Press

Агентство, которое, по словам дипломата, на самом деле вмешивалось во внутренние дела суверенных государств, «сломалось». Она предложила новой администрации США переключить его деятельность на обновление системы пожарной безопасности, содействие возвращению естественного гендера или расследование коррупционных схем предыдущих руководителей.

«Если соберутся чинить, то пусть сразу переделают в Агентство помощи самим себе», — предложила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, после вступления в должность президент США Дональд Трамп подписал указ, приостановивший на 90 дней оказание помощи Украине и другим странам. Решение было принято для оценки целесообразности такого финансирования.

Позже USAID, деятельность которого МИД России потребовал прекратить в стране в 2012 году, заморозило помощь Украине и другим государствам. Это было сделано после указа госсекретаря США Марко Рубио и по поручению Трампа. Приостановленные проекты касались в том числе финансовой поддержки школ и сферы здравоохранения. Сделав послабления, администрация Трампа разрешила продолжить поставки жизненно важной гуманитарной помощи для зарубежных стран.

Политолог Юрий Светов в разговоре с ИА Регнум заявил, что приостановка финансирования почти всех программ иностранной помощи со стороны США связана с намерениями президента Трампа завершить конфликт на Украине на выгодных для него условиях.