Вашингтон, 2 февраля, 2025, 10:09 — ИА Регнум. Клуб «Вашингтон Кэпиталз» дома потерпел поражение от команды «Виннипег Джетс» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счётом 4:5, несмотря на заброшенную нападающим Александром Овечкиным шайбу.

Danny Murphy/Icon Sportswire via

Встреча прошла на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне. К концу третьего периода счёт был равный (4:4), причём сравнял его именно Овечкин. Однако в дополнительное время канадский хоккеист Джош Моррисси забросил решающую шайбу, ставшую для него второй в этом матче, и обеспечил «Виннипегу» победу.

Гол Овечкина позволил ему сократить отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов за всю историю регулярных чемпионатов НХЛ. Россиянину осталось забить 17 шайб.

Как передавало ИА Регнум, 29 января НХЛ привела прогноз, согласно которому Александр Овечкин 16 апреля 2025 года сумеет побить исторический рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах. Хоккеист в настоящее время занимает второе место в списке лучших снайперов лиги за всю её историю. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» может превзойти достижение Гретцки, который за свою карьеру забил 894 шайбы.

2 января канадский сайт Sportsnet привёл свой рейтинг лучших хоккеистов XXI века. На первом месте этого списка оказался канадский нападающий клуба «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, на втором — Александр Овечкин.