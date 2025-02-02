Вашингтон, 2 февраля, 2025, 09:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин стремится провести прямой саммит с США, исключая участие Украины, чтобы подтвердить статус России как мировой сверхдержавы. Такое мнение высказал младший научный сотрудник Лондонского аналитического центра Henry Jackson Society Дэвид Коротченко в статье для издания The Hill.

Kremlin Pool/Global Look Press

По его словам, глава Белого дома может рассматривать возможность заключения сделки с Россией, которую Путин, в свою очередь, видит как шанс добиться условий, выгодных для его страны.

«Путин, вероятно, рассматривает стремление Трампа к сделке как возможность добиться выгодных для России условий, даже за счёт украинского суверенитета и безопасности», — отмечается в статье.

Предполагается, что российский президент предпочтёт двусторонний саммит с США без участия Украины, чтобы усилить образ России как равноправного игрока на мировой арене.

Как передавало ИА Регнум, 19 января Трамп подтвердил, что после вступления в должность президента он твёрдо намерен добиться прекращения конфликта на Украине. Американский лидер поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней.

Келлог заявил, что глава Белого дома планирует предоставить Москве и Киеву рычаги для переговоров по урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что американский лидер знает, где надавить, и отлично заключает сделки.

31 января глава Белого дома в очередной раз заверил журналистов, что намерен поговорить с Путиным о завершении конфликта. Он обмолвился, что уже ведёт «очень серьёзное» обсуждение с Москвой по этому вопросу, но никаких подробностей не озвучил.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 31 января заявил, что разговор лидеров России и США пока не состоялся. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, на сегодня продвижения с организацией контакта президентов двух стран не прослеживается.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис 2 февраля заявил, что Украина неспособна выторговать себе хорошие условия сделки после переговоров о прекращении конфликта. По его словам, для Киева возможны два варианта. Принимая во внимание провалы ВСУ на фронте, президенту США придётся быстро заключить «ужасную сделку» для киевского режима. Если он продолжит откладывать и настаивать на более приемлемых для Украины условиях, тогда ужасная сделка превратится в катастрофическую для Киева, заключил Дэвис.