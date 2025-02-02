Москва, 2 февраля, 2025, 09:49 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено по факту массового отравления детей в столичном районе Капотня. Госпитализированы шестеро несовершеннолетних, сообщила 2 февраля пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Москве в Telegram-канале.

Следственный комитет Российской Федерации

По предварительным данным, накануне медицинская помощь потребовалась детям, проживающим в гостинице на улице 2-й квартал Капотни. У них появились симптомы пищевого отравления.

«Шесть несовершеннолетних доставлены в медицинское учреждение столицы», — говорится в сообщении.

Пресс-служба столичной прокуратуры уточнила, что все пострадавшие — девочки.

Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (238 УК РФ). Следователи устанавливают детали произошедшего, изымают продукты питания и документацию, добавили в СК.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что в отеле «Поречье» на юго-востоке Москвы отравились дети, приехавшие из Ростова-на-Дону на соревнования по танцам. Отмечалось, что помощь врачей потребовалась девяти постояльцам.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Ессентуках семеро подростков в возрасте 13-14 лет попали в больницу с отравлением. Дети приехали в Ставропольский край из Белгородской области. Они находятся в состоянии средней тяжести, угрозы для жизни нет.