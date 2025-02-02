Копенгаген, 2 февраля, 2025, 09:37 — ИА Регнум. Возобновление контактов России с Данией по вопросам безопасности на сегодняшний день невозможно. Об этом 2 февраля заявил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.

EPA/VALDA KALNINA/TASS

«Предпосылок для возобновления диалога в условиях спонсирования Данией киевского режима нет», — пояснил в беседе с ТАСС дипломат.

Он напомнил, что Дания разорвала контакты с российской стороной. И как страна НАТО, и как союзник США она любые действия и решения в сфере безопасности принимает с оглядкой на Брюссель и Вашингтон.

Барбин также добавил, что до начала спецоперации российская сторона указала Дании на возможность осуществления взаимных мер доверия в военной сфере, в том числе по предупреждению инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним.

«Этот шанс Копенгаген упустил», ― подчеркнул посол.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от Дании вторую партию F-16. Он не стал раскрывать, сколько истребителей было передано.

Копенгаген ранее сообщил, что в первой партии самолётов было шесть единиц, во второй партии датчане обещали прислать ещё 13.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что передача Данией второй партии истребителей F-16 Украине лишь провоцирует эскалацию конфликта. Ранее он также отмечал, что F-16 способны нести ядерные заряды, и российские военные не будут разбираться, оборудован ли каждый такой истребитель под доставку ядерных вооружений. По словам министра, сам факт появления их у ВСУ будет расцениваться как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

Заслуженный военный лётчик, член экспертного совета организации «Офицеры России» Владимир Попов в беседе с ИА Регнум указал, что в Европе создали коалицию по отправке F-16 Украине, но их поставляет только Дания. По его словам, это связано с тем, что в стране ранее наладили производство истребителей, там же их обслуживают, ремонтируют и хранят.

В декабре Дания и Германия передали Украине ещё 15 танков Leopard 1 A5. Кроме того, украинская армия получила запчасти к танкам (всего 103 единицы), один зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия IRIS-T SLM, 30 бронемашин MRAP, боеприпасы для Leopard 2 из запасов бундесвера и промышленности.