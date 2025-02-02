Москва, 2 февраля, 2025, 09:21 — ИА Регнум. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин 2 февраля отправится в Индию для проведения важных встреч и переговоров. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Валентин Федоров/ТАСС

Он отметил, что поездка планировалась ещё в декабре прошлого года, но её отложили из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. Российская делегация, как ожидается, вернётся на родину 4 января.

«К ночи будем в Нью-Дели, завтра запланированы важные встречи и переговоры. Во вторник с утра посетим один из штатов, а во второй половине дня, надеюсь, будем уже дома», — написал Володин.

Он подчеркнул, что США и ЕС пытались изолировать Россию от всего мира, но потерпели неудачу. Индия, добавил он, — стратегический партнёр, с которым Россию связывают многолетние отношения доверия и взаимовыгодного сотрудничества.

Как сообщало ИА Регнум, ранее индийский посол в Москве Винай Кумар рассказал, что Россия и Индия обсуждают подписание документа, направленного на содействие притоку индийских работников в РФ. Предполагается, что на основе соглашения о партнёрстве в области миграции и мобильности (MMPA) две страны будут обмениваться рабочей силой, сотрудничать в областях образования и передачи технологий.