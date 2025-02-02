Донецк, 2 февраля, 2025, 09:02 — ИА Регнум. Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) приказало украинским бойцам убивать в селе Новоселидовка Донецкой Народной Республики (ДНР) всех жителей младше 40 лет. Эту информацию от сдавшегося в плен бойца ВСУ узнала местная жительница Лилия Хатько.

Алексей Коновалов/ТАСС

Она рассказала, что украинский военный Влад пришёл сдаваться в плен, держа в руках белую футболку.

«Сам этот Влад нам говорил, что был приказ убивать всех до 40 лет. А потом уже мы по рации слышали, когда был приказ убивать всех», ― сообщили в беседе с «РИА Новости» Хатько.

Женщина уточнила, что речь шла обо всех, у кого нет опознавательных знаков, в том числе о волонтёрах.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России 19 ноября освободили населённый пункт Новоселидовка в ДНР. Село было освобождено в результате активных действий подразделений группировки российских войск «Центр».

Приказ уничтожать мирное население украинское командование также отдало бойцам ВСУ, которые вторглись на территорию Курской области. Пленный украинский военнослужащий Евгений Фабрисенко рассказал, что командир роты приказал зачистить посёлок Русское Поречное в Суджанском районе и ликвидировать всех мирных жителей.

Пленный добавил, что мирных граждан расстреливали в их же домах. По его словам, старший группы приказал им вывести стариков, связать и избить, а одну пожилую пару они убили при помощи гранаты.

Житель пригорода Дзержинска в ДНР рассказал, что украинские военные расстреливали мирных горожан, как в тире. По его словам, бойцы ВСУ связали его родителей и хотели расстрелять их за связи с Россией, но им удалось сбежать. Украинские военные подожгли их дом, магазин и автомобили.

Украинские войска обстреливали Раздольное в ДНР со стороны посёлка Богатырь, находящегося под контролем ВСУ, рассказал эвакуированный из посёлка местный житель. По его словам, Вооружённые силы Украины, отступая из населённого пункта, оставляли за собой «голую землю». Он также поделился, что слышал о приказе главы киевского режима Владимира Зеленского при отступлении уничтожать всё на своём пути.