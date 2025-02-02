Москва, 2 февраля, 2025, 08:40 — ИА Регнум. По меньшей мере девяти детям, проживавшим в отеле «Поречье» на юго-востоке Москвы, потребовалась помощь врачей из-за пищевого отравления. Об этом сообщил 2 февраля Telegram-канал Shot.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По информации канала, на днях в отель в районе Капотня заселились 111 человек, большинство из которых — дети. Предварительно, они приехали из Ростова и должны были выступить на танцевальном конкурсе.

Дети почувствовали себя плохо накануне вечером, рано утром к ним вызвали скорую помощь. Они могли отравиться едой, заказанной в отель с доставкой.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Ессентуках семеро подростков в возрасте 13-14 лет попали в больницу с отравлением. Дети приехали в Ставропольский край из Белгородской области. Они находятся в состоянии средней тяжести, угрозы для жизни нет.